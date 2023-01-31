В Мосбирже рассказали, что доля дружественных валют на рынке России за год выросла до 38%

Доля валют дружественных для России стран на национальном рынке выросла до 38%. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение управляющего директора департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилла Пестова.

«За год произошла структурная перестройка валютного рынка. Если говорить на текущий момент, то у нас порядка 38% всего оборота рынка спот составляют валюты дружественных стран», — сказал Пестов.

По его словам, в начале прошлого года доля соответствующих валют не превышала 1%.

В середине января пресс-служба российского Центробанка сообщила, что регулятор начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, кроме доллара, евро и юаня.

В том числе нововведение относится к вьетнамскому донгу, новозеландскому доллару, грузинскому лари, египетскому фунту, катарскому риалу, сербскому динару, индонезийскому рупию, таиландскому бату, дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов.

Во второй половине декабря председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил о росте доли дружественных валют на торгах почти в 70 раз.