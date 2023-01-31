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Euromonitor: объемы экспорта из Евросоюза в Россию рухнули на 47% после ввода санкций

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Владимир Сергеев/РИА Новости

После ввода западными странами антироссийских санкций объемы поставок товаров из стран Евросоюза (ЕС) в Россию резко снизились. В период с марта по ноябрь 2022 года этот показатель сократился на 47% — до €36,3 млрд в денежном выражении, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса.

«Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в период марта-ноября 2022 года, то есть после обострения конфликта на Украине, упал на 47% к тому же периоду 2021 года — до €36,3 млрд», — говорится в материале.

Однако, по словам Землис-Балевичуса, контроль над соблюдением санкционного режима против Москвы пока не работает в должной мере. Ряд категорий продукции по-прежнему перенаправляется в Россию через соседние с ней страны, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

«Этот анализ показывает, что санкции не работают так, как ожидалось. Практически у всех стран ЕС есть проблема с контролем европейских товаров, которые через третьи страны оказываются в России», — посетовал он.

24 января агентство Reuters со ссылкой на отчет Восточного комитета германской экономики сообщило о рекордном падении немецкого экспорта в Россию — до минимума с 2003 года. По итогам 2022 года Берлин сократил объемы поставок почти вдвое (на 45%) — до €14,6 млрд в денежном выражении.

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