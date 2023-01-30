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Экс-замминистра финансов Алексашенко: санкции могут отбросить Россию в позднесоветский период

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Фото из личного архива С.В.Алексашенко

Международные санкции ослабили технологический и экономический потенциал России. В результате масштабных торговых ограничений ситуация на внутреннем рынке страны сейчас во многом схожа с позднесоветским периодом, заявил в интервью чешскому изданию Lidovky бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко.

«Из-за технологических санкций Россия превращается в страну, изолированную от современных технологий и глобального мира, теряет доступ к новому оборудованию. Эти санкции влияют намного больше, поскольку ограничивают потенциал России в будущем <....> В результате может сложиться ситуация, как в конце эры Советского Союза, когда тоже производились цветные телевизоры и компьютеры, но по качеству они во много раз уступали тем, которые выпускались в развитых государствах», — заявил Алексашенко.

В то же время, по его словам, зависимость ряда государств от поставок российских энергетических ресурсов несколько ограничила негативный эффект на экономику страны. В настоящее время заместить экспорт сырья из России с помощью альтернативных поставщиков представляется трудноосуществимым сценарием.

27 января Совет Евросоюза (ЕС) продлил на полгода санкции, введенные против России из-за продолжающегося конфликта на Украине. Ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики, будут действовать до 31 июля 2023 года.

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