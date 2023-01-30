Главный экономист BP заявил, что конфликт на Украине ускорит отказ от нефти и газа в мире

Продолжающийся конфликт на Украине в обозримом будущем приведет к снижению спроса на поставки нефти и газа в мире. Более резкий спад использования природных ископаемых произойдет уже к 2035 году, приводит слова главного экономиста нефтегазовой компании BP Спенсера Дейла агентство Bloomberg.

«Повышенное внимание к энергетической безопасности в результате российско-украинского конфликта потенциально может ускорить переход к энергетике, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии отечественного производства, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников энергии и другого неископаемого топлива», — заявил Дейл.

В отчете BP также говорится, что конфликт на Украине приведет к снижению на 2% внутреннего валового продукта (ВВП) мировой экономики к 2025 году по сравнению с ожиданиями годичной давности. При этом также сократятся и суммарные объемы углеродных выбросов. Компания представила три возможных сценария по спросу на сырье в мире в ближайшие десятилетия.

«По самому консервативному сценарию BP с точки зрения климатических целей, мировой спрос на нефть к 2050 году по-прежнему будет составлять около 73 миллионов баррелей в день, что на 25% меньше, чем в 2019 году. При этом во всех сценариях мир будет полагаться на Организацию стран-экспортеров нефти в отношении все большей доли поставок нефти, которая составит от 45% до 65% к 2050 году», — заключается в статье.

27 января соруководитель отдела исследований природных ресурсов и зеленой энергетики в странах АТР в Goldman Sachs Нихил Бхандари заявил, что цены на нефть марки Brent в третьем квартале 2023 года могут вырасти до $100 за баррель. В то же время рынок нефти пока не готов к какому-либо последовательному росту спроса, так как не растет и предложение.