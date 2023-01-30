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В МИД КНР пообещали защитить китайские компании в случае введения против них санкций США

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Aly Song/Reuters

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила на брифинге, что власти Китая намерены предоставить защиту и поддержку отечественным компаниям в случае введения в отношении них карательных санкций за нарушение предписанного США другим странам запрета на экспорт некоторых категорий товаров в Россию.

Китайский дипломат заявила, что США «постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая» и «ущемляют интересы китайских предприятий», и отметила, что в случае введения санкций в отношении компаний КНР, не соблюдающих американские санкции против России из-за Украины, в Пекине не будут бездействовать.

Ранее сообщалось, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за мер экспортного контроля США в отношении чипов и другой продукции КНР. В заявлении Минкоммерции говорится, что подачей иска в ВТО Китай намерен решить проблему, воспользовавшись правовыми методами. Этот способ является необходимым для защиты законных прав и интересов Пекина.

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