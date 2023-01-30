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Das Erste: экономика Германии может оказаться в многолетней фазе «слабого роста»

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Reuters

Экономика Германии может оказаться в фазе «слабого роста» на долгие годы из-за экономических просчетов и дефицита рабочих. Об этом пишет Das Erste, ссылаясь на данные немецкого института экономических исследований, института мировой экономики, института экономических исследований имени Лейбница и мюнхенского института экономики.

В публикации отметили, что рост экономики Германии в среднесрочной перспективе составит всего 1% в год. Такой показатель будет куда более медленным темпом, чем за последние 30 лет. По словам экономиста Марселя Фратчера, такая ситуация произойдет из-за дефицита рабочих рук и многочисленных просчетов в политике и экономике.

Фратчер добавил, что основной проблемой страны стал неудачный энергопереход, из-за чего Германия оказалась в еще большей зависимости от ископаемого топлива, цены на которое резко выросли. Также проблемой стала серьезная бюрократизация и низкая инвестиционная активность правительства страны.

По данным исследования, за последние 30 лет экономика Германии росла в среднем на 1,4% ежегодно. Однако по новым прогнозам эти темпы сократились до 0,7% с перспективой до 2027 года.

23 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Германия в этом десятилетии может вступить в длительный период падения благосостояния в связи с дефицитом трудовых ресурсов и низкой производительности труда.

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