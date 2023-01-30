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Финансист Алтухова: досрочное закрывать кредит не выгодно в некоторых случаях

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова сообщила россиянам, что досрочно закрывать кредит невыгодно при аннуитетном платеже во второй половине срока. Об этом эксперт рассказала агентству «Прайм».

«Платеж предполагает, что величина тела кредита увеличивается к концу срока погашения, а величина процентного платежа сокращается», — уточнила экономист.

Выгоднее же напротив сократить срок кредитования в его первой половине. Дифференцированный способ погашения, в свою очередь, предполагает выгодное досрочное погашение в любой момент времени, добавила Алтухова.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое чаще досрочно гасить долги по кредитам в прошлом году, указали в бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Уточняется, что средний уровень досрочного погашения по всем видам банковских кредитов вырос до 8% в первые месяцы 2022 года, а в отдельные месяцы составлял 12,2%.

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