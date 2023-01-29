Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Гримм предупредила о сохранении напряженной энергетической ситуации в Европе до 2024 года

close
100%
Global Look Press

Напряженная ситуация в Европе, связанная с неопределенностью объемов поставок энергоносителей, будет сохраняться в регионе не только в текущем зимнем отопительном сезоне, но и в следующем. Это обусловлено резким сокращением экспорта российского природного газа, а также активизацией спроса со стороны Китая, приводит слова экономиста Вероники Гримм германский журнал Der Spiegel.

После прекращения карантина из-за коронавируса в Китае спрос на импорт природного газа и других энергоносителей будет активизироваться и в азиатском регионе. Европе придется конкурировать с КНР за возможность принимать топливо от альтернативных России поставщиков. По этой причине средняя стоимость импорта возрастет, предупредила она.

«Ситуация (с поставками энергоносителей в европейские страны — «Газета.Ru») останется напряженной до следующей зимы. Из-за снижения оптовых цен промышленность, в частности, снова будет потреблять значительно больше газа, и это будет сопряжено с опасностями в нынешнем кризисном периоде. Возможно, федеральное правительство также должно будет стимулировать продолжение экономии газа», — заключила Гримм.

29 января глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне спрогнозировал ухудшение ситуации на европейском газовом рынке в 2023 году. В этой связи региону необходимо задуматься о заключении долгосрочных контрактов на поставки топлива с альтернативными поставщиками. В противном случае Европе придется массово реимпортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть