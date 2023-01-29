Экономист Гримм предупредила о сохранении напряженной энергетической ситуации в Европе до 2024 года

Напряженная ситуация в Европе, связанная с неопределенностью объемов поставок энергоносителей, будет сохраняться в регионе не только в текущем зимнем отопительном сезоне, но и в следующем. Это обусловлено резким сокращением экспорта российского природного газа, а также активизацией спроса со стороны Китая, приводит слова экономиста Вероники Гримм германский журнал Der Spiegel.

После прекращения карантина из-за коронавируса в Китае спрос на импорт природного газа и других энергоносителей будет активизироваться и в азиатском регионе. Европе придется конкурировать с КНР за возможность принимать топливо от альтернативных России поставщиков. По этой причине средняя стоимость импорта возрастет, предупредила она.

«Ситуация (с поставками энергоносителей в европейские страны — «Газета.Ru») останется напряженной до следующей зимы. Из-за снижения оптовых цен промышленность, в частности, снова будет потреблять значительно больше газа, и это будет сопряжено с опасностями в нынешнем кризисном периоде. Возможно, федеральное правительство также должно будет стимулировать продолжение экономии газа», — заключила Гримм.

29 января глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне спрогнозировал ухудшение ситуации на европейском газовом рынке в 2023 году. В этой связи региону необходимо задуматься о заключении долгосрочных контрактов на поставки топлива с альтернативными поставщиками. В противном случае Европе придется массово реимпортировать сжиженный природный газ (СПГ).