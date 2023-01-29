МИД РФ: Россия не согласует консультации по рыболовству Японии в водах РФ из-за санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не может согласовать консультации по рыбному промыслу Японии в территориальных водах России вокруг Юных Курил из-за антироссийских мер. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Захарова подчеркнула, что с начала специальной военной операции японские власти ввели «в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных «санкций».

«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что российская сторона не приемлет никаких «протестов» Японии в связи с принятым решением. Для того, чтобы вернуться к нормальному диалогу, властям Японии «следует проявить элементарное уважение» к России.

Ранее сообщалось, что в Японии вторые сутки около десяти тыс. домов остаются без воды, на помощь вызвана армия.