В Челябинске не могут найти неизвестного, который стреляет по окнам жилых квартир

В микрорайоне «Академ риверсайд» неизвестный обстреливает окна квартир и машин. Установить личность злоумышленника не удается, сообщается в Telegram-канале Shot.

Стрелок начинает обстрел поздно ночью. Ни местные жители, ни сотрудники полиции не могут отследить его перемещения. Кроме этого, камеры также не могут зафиксировать злоумышленника.

В нескольких квартирах повреждены стекла, замена которых обойдется в пару десятков тысяч рублей. Однако местные жители больше всего боятся, что могут пострадать дети, так как злоумышленник целится в квартиры.

В одну из ночей на кадрах видеонаблюдения был замечен неизвестный мужчина, который шел с предметом, напоминающим винтовку. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что «ружье» — это две бутылки пива, поэтому в деле снова нет подозреваемого.

Ранее в Новокузнецке пенсионер расстрелял из обреза машину своего соседа.