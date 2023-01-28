Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинске не могут найти неизвестного, который стреляет по окнам жилых квартир

В микрорайоне «Академ риверсайд» неизвестный обстреливает окна квартир и машин. Установить личность злоумышленника не удается, сообщается в Telegram-канале Shot.

Стрелок начинает обстрел поздно ночью. Ни местные жители, ни сотрудники полиции не могут отследить его перемещения. Кроме этого, камеры также не могут зафиксировать злоумышленника.

В нескольких квартирах повреждены стекла, замена которых обойдется в пару десятков тысяч рублей. Однако местные жители больше всего боятся, что могут пострадать дети, так как злоумышленник целится в квартиры.

В одну из ночей на кадрах видеонаблюдения был замечен неизвестный мужчина, который шел с предметом, напоминающим винтовку. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что «ружье» — это две бутылки пива, поэтому в деле снова нет подозреваемого.

Ранее в Новокузнецке пенсионер расстрелял из обреза машину своего соседа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть