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Песков предупредил Токио о последствиях введения рестрикций против России

Песков заявил о неизбежных последствиях антироссийских санкций, введенных Японией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что последствия для взаимоотношений России и Японии после введения последней антироссийских ограничений, неизбежны. Его слова приводит РИА Новости.

«Последствия для двусторонних отношений <...> неизбежны от подобных решений», — указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва будет в первую очередь руководствоваться собственными интересами при разработке ответных шагов. По его словам, ответ РФ будет в экономическом ключе.

«Япония с самого начала ситуации заняла место в кругу недружественных стран. Она продолжает санкционную линию, мы все больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций, власти Японии запретили поставлять России роботов, оборудование для разведки нефти и природного газа, а также радиоактивные материалы.

Помимо того, правительство Японии ввело новые персональные санкции против россиян, подразумевающие заморозку активов в случае их наличия. Всего под санкции попали 36 лиц из РФ.

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Санкции против России
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