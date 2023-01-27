Аналитики пришли к выводу, что за три года в России закрылись половина казино и букмекеров

Аналитики сервиса «Контур.Фокус» пришли к выводу, что за три года в России закрылись половина казино и букмекеров — 57% организаций подобного рода прекратили работу с января 2020 года, сообщает РИА Новости.

«Главным образом, отрасль была подкошена ограничениями, вызванными пандемией коронавируса <...> эти ограничения отрицательно повлияли на деятельность игорных заведений, которые были вынуждены прекратить работу на некоторое время или работать в ограниченном режиме», — указано в исследовании.

Отмечается, что в периоды локдауна, среди пользователей набрали популярность онлайн-платформы. А после завершения наиболее острых этапов пандемии, игорные заведения не смогли вернуть свои заработки.

Букмекеры также серьезно сократили свой бизнес в пандемию из-за того, что были отменены большинство спортивных мероприятий.

Ранее построивший первое казино в игорной зоне России предприниматель Рашид Таймасов заочно арестован и объявлен в международный розыск.