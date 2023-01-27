Япония в рамках нового пакета санкций запретила поставлять России роботов

В рамках нового пакета санкций, власти Японии запретили поставлять России роботов, оборудование для разведки нефти и природного газа, а также радиоактивные материалы, сообщает РИА Новости.

В частности, запрет касается некоторых медицинских изделий и продукции химической промышленности — под запрет попал в том числе слезоточивый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев.

Также запрещены к поставке промышленные роботы, вакцины и оборудование для разведки нефти и природного газа.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате заявила, что Вашингтон готов смягчить давление против Москвы, если российские военные покинут территорию Украины.

Вместе с тем Минфин США ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, в список вошли судоремонтные предприятий, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер».