Французская Ingenico заявила о прекращении деятельности в России еще в 2022 году

Французская компания Ingenico, которая занимается производством терминалов оплаты для банковских карт, покинула российский рынок еще в 2022 году. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

«Сообщения о скором уходе Ingenico из РФ являются абсолютно ложными. Мы прекратили деятельность в России с середины 2022 года и ушли из страны в июне того же года. Весь бизнес был продан, у компании больше нет сотрудников или финансовых интересов в России», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что организации уже нет на рынке России более полугода, поэтому никакой новой информации по этому поводу быть не может. При этом о наличии в РФ двух фирм заявили, что ранее они были во владении компании, но также были проданы летом прошлого года.

Ранее издание РБК сообщило, что Ingenico может покинуть российский рынок в марте 2023 года. Источники издания указали, что у сотрудников компании в России контракты действуют до середины февраля.

Ранее в четверг французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке. В компании объяснили, что на решении сказались текущие обстоятельства, включая растущие сложности с финансовыми операциями.