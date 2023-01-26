Вылов трески на севере России подскочил практически на четверть по итогам 2022 года

Прибрежный вылов трески на севере России по итогам прошлого года вырос на 24,6%, до 29,9 тыс. тонн. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Росрыболовства.

По итогам 2022 года объем добычи трески при прибрежном лове в Северном бассейне (Баренцево море, части Норвежского, Гренландского и Карского морей, прилегающие районы Северного Ледовитого океана составил 29,9 тыс. тонн, что на 24,6% выше показателей 2021 года.

В публикации отметили, что вылов всех тресковых поднялся на 17,8%, до 37 тыс. тонн. При этом показатели 2022 года по добыче трески сравнялись с 2020 годом. Изначально же снижение добычи произошло в 2019 году, когда пограничная служба ФСБ начала требовать доставлять рыбу в порты в живом, свежем или охлажденном виде. В противном случае рыболовам грозил штраф в размере 200-300% от улова.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что требования ФСБ невыполнимы из-за условий Северного бассейна. Речь идет о том, что рыбу от места промысла до порта необходимо доставлять минимум два дня, а без обработки она быстро портится.

В конце августа Росрыболовство сообщило, что рыбопромысловый флот РФ пока не приступил к промыслу сайры, так как ожидается ее дефицит. Как отметили в ведомстве, в открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн.