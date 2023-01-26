«Ъ»: западные алкогольные бренды начали возвращаться в Россию через параллельный импорт

Западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта, на который настроены российские дистрибуторы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные реестра Росаккредитации и источники на рынке.

Структура Beluga Group «Синергия импорт» в декабре 2022 года зарегистрировала декларации о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Указанный размер партий — около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л. При этом источник на рынке отметил, что организация будет ввозить в Россию указанные бренды алкоголя при помощи параллельного импорта.

Собеседники издания указали, что Beluga Group не ограничится поставками указанных брендов и объемов партий. Скорее всего, могут появиться и другие наименования, а объемы поставок будут расширяться, в частности для собственной сети «Винлаб». При этом закупки западных брендов для поставок по параллельному импорту делаются достаточно просто. Кроме того, многие другие дистрибуторы из России уже пользуются данным механизмом и ввозят в страну Jagermeister, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jim Beam, Macallan и другие бренды.

Эксперты рынка посчитали, что увеличение числа поставщиков через параллельный импорт может привести к небольшому снижению средней цены на товар, так как до этого цены зависели от одного дистрибутора.

В середине ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации писал, что российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами против Москвы.