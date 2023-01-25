Эксперты Kept заявили о возможном снижении добычи нефти в России на 7-13% к концу 2023 года

Добыча нефти в России по итогам 2023 года может сократиться на 7-13%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на прогноз аналитиков Kept (бывшей КПМГ).

Добыча нефти в России по итогам этого года снизится примерно на 7–13% (50-80 млн тонн). При этом итоговые показатели будут зависеть от того, смогут ли российские компании перенаправить поставки нефти из Европы, отметили партнеры Kept Максим Малков и Марина Мизгирева в своем исследовании.

В публикации добавили, что прогноз сформировался на основе данных ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США. При этом ОПЕК не так агрессивна в своих оценках, а МЭ и Минэнерго США придерживаются консервативного взгляда. Кроме того, на рынке продолжает действовать неопределенность.

20 января газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и к одной из нефтяных компаний писала, что российские власти начали обсуждать возможное изменение принципов расчета цены на нефть, которая применяется для целей налогообложения. В качестве наиболее реального варианта рассматривается привязка стоимости сорта Urals к сортам Brent или Dubai Crude с определенным дисконтом.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что объемы добычи нефти в России и экспорта сырья в зарубежные страны в январе 2023 года останутся примерно на уровне декабря 2022-го.