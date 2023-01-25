«Инком-Недвижимость»: самые дешевые квартиры в Москве сдавались в аренду за 25 тыс. рублей

В прошлом году самые дешевые квартиры в Москве сдавались в аренду за 25 тыс. рублей, но их доля в общем объеме предложения оказалась всего 4,3%. Самыми многочисленными оказались лоты в ценовом диапазоне аренды от 26 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

«Выбор самого дешевого арендного жилья в Москве, комнат и квартир со ставками найма не более 25 тыс. рублей в месяц невелик — всего 4,3% в общем объеме предложения. Лоты с ценой 26–45 тыс. рублей в месяц занимают 37,4% в экспозиции, жилплощадь стоимостью 46–65 тыс. рублей — 28,7%, квартиры по цене от 66 тыс. рублей в месяц и выше — 29,6%», — говорится в материале.

Самыми многочисленными квартирами для аренды в Москве оказались двухкомнатные лоты — на их долю пришлось 39,5% экспозиции. В то же время «однушки» заняли 31,3% в суммарном объеме предложения, а «трешки» — 19,8%, заключается в статье.

23 января газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова сообщила, что стоимость аренды жилья на территории России к весне 2023 года может подняться на 15%. Это обусловлено общим сокращением предложения на рынках крупнейших городов, включая Москву и Санкт-Петербург.