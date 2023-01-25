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Предпринимателей будут официально уведомлять о проверках через платформу МСП.РФ

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Depositphotos

Малый и средний бизнес сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении проверок и профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения после согласия предпринимателя будут поступать в личные кабинет портала «Госуслуг» и на цифровую платформу МСП.РФ.

«Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на цифровой платформе», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Пользователям платформы МСП.РФ заблаговременно придут уведомления о предстоящих проверках или внесенных изменениях. Сервис уже направил бизнесу более 800 тысяч уведомлений.

Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ в разделе «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах. Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП.РФ.

Уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке — не менее, чем за 24 часа.

«Личный кабинет контролируемого лица интегрирован с пятью федеральными информационными системами и получает все необходимые данные о проведении проверок и других контрольных и надзорных мероприятий. В первом квартале 2023 года в личных кабинетах юридических лиц будет отображено более чем 3 млн относящихся к ним объектов контроля. Среди них торговые и производственные объекты, земельные участки, объекты социальной сферы и другие», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Он добавил, что электронный вид в разы ускорит взаимодействие органов контроля с организациями и уменьшит нагрузку на бизнес и проверяющие органы.

Разработанная Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса Цифровая платформа МСП.РФ развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

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