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Минюст США: восемь штатов подали антимонопольный иск к Google

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Paresh Dave/Reuters

В Министерстве юстиции Соединенных Штатов заявили, что антимонопольный иск к Google подали прокуроры восьми американских штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с генеральными прокурорами штатов Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннеси и Виргиния подали гражданский иск против компании Google за монополизацию нескольких цифровых рекламных продуктов.

Там подчеркнули, что последние 15 лет компания придерживалась курса на нейтрализацию и устранение конкурентов в области рекламных технологий, в результате своей монополии получает более 30% рекламных доходов.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США, также выполняющее функции генпрокуратуры, подаст иск против американской корпорации Google из-за ее доминирующего положения на рынке интернет-рекламы. 

Google владеет сервисом покупки рекламы и продает рекламу издателям, а также возглавляет торговую биржу, где обе стороны заключают сделки.

По данным Bloomberg, ранее против Google в США подали три отдельных иска генпрокуроры штатов. В исках говорилось, что корпорация доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android, что нарушает антимонопольное законодательство.

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