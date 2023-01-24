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Более трети россиян решили найти дополнительный заработок в 2023 году, а не копить деньги

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Россияне в 2023 году сменили свой приоритет с накоплений на поиск дополнительного заработка. Об этом сообщили более трети граждан – 32,8%. По сравнению с годом ранее их доля выросла на 8,2 процентных пункта. При этом доля желающих копить деньги за тот же период снизилась на 14,8 п.п. до 28,5%. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan (есть у «Газеты.Ru»).

«Главный приоритет россиян сменился с создания накоплений на поиск новых источников дохода. Это логично с учетом контекста 2022 года. О желании найти дополнительный заработок сообщило наибольшее число опрошенных – 32,8% респондентов. Доля людей, которые формируют сбережения, оказалось меньше – 28,5% респондентов», — рассказал гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Он уточнил, что в этом году также увеличилась доля россиян, довольных своим финансовым положением, и тех, кто собирается снизить свои траты.

«Доля первых выросла на 5,9 п.п. до 22,5%. Доля вторых показала незначительный рост – на 0,7 п.п. до 16,2%», — отметил Весовщук.

По его мнению, увеличение доли россиян, довольных своим финансовым положением, говорит о постепенной адаптации людей к текущей экономической ситуации.

Опрос был проведен в период с 16 по 22 января 2023 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте старше 18 лет из всех регионов России. Результаты этого опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием, проведенным в 2022 году.

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