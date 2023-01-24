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«Известия»: россияне в 1,5 раза увеличили траты на маркетплейсах

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Global Look Press

Россияне в минувшем году увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, рост обусловлен уходом зарубежных брендов, появлению параллельного импорта и развитием логистики крупных онлайн-платформ.

Отмечается, что на маркетплейсы приходится уже 8,5% от общей суммы всех трат граждан, или в 1,5 раза больше, чем в минувшем году (5,6%).

Самой популярной площадкой для бизнеса остается Wildberries — на нем работает более 60% предпринимателей, говорится в материале.

Ранее россиянам подсказали, что делать в случае покупки подделки на маркетплейсе.

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