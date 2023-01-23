В Грузии заявили, что не поставляют товары в Россию в обход санкций

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не поставляет товары в Россию в обход санкций. Об этом Кобахидзе написал в своих социальных сетях, отреагировав таким образом на вопрос журналиста CNN главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, планируется ли вводить в отношении Тбилиси санкции на основании обвинений в оказании помощи РФ в получении товаров в обход ограничений.

«Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в РФ, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году должен был бы непропорционально увеличиться», — отметил он.

При этом Кобахидзе обратил внимание на статистические данные, согласно которым в прошлом году общий рост экспорта в сравнении с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Российскую Федерацию вырос на 7%.

«Экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан — на 27%, в Турцию — на 35%, в Соединенные Штаты — на 36%, в Болгарию — на 67%, в Армению — на 129% и в Казахстан — на 148%. Доля экспорта в РФ в общем объеме экспорта Грузии значительно снизилась», — пояснил председатель «Грузинской мечты».

Кобахидзе также добавил, что товары, ввозимые из Грузии в Россию, составили всего 0,3% от всего импорта РФ в прошлом году.

Кроме того, он подчеркнул, что в то время как Грузию критикуют за сохранение торговых отношений с Россией, страны Европейского союза за импорт товаров платят РФ сотни миллионов евро.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Грузией вырос на 50%, до $1,7 млрд с начала 2022 года.