В компании «Этажи» предупредили, что аренда жилья в России может подорожать к весне на 15%

Стоимость аренды жилья на территории России к весне 2023 года может подняться до 15%. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова.

По данным Иванова, за прошедший месяц в целом по России объем предложения на рынке аренды жилья сократился на 10%, в Москве и Петербурге — до 20% после заметного роста осенью 2022 года. Как отметил собеседник издания, цены растут на фоне этого сокращения.

«Ситуация на рынке аренды жилья в отношении цен сейчас разнонаправленная. В одних городах тренд на снижение сменился ростом, в других еще идет корректировка, но в любом случае замедление роста объема предложения тормозит дальнейшее падение ставок аренды», — сказал аналитик компании «Этажи».

Сильнее остальных за месяц поднялись в цене однокомнатные квартиры в городах с населением от 1 млн человек: в Ростове-на-Дону — на 2,9%, в Перми — на 1,3%, в Омске — на 1,1%.

На прошлой неделе «Лента.ру» со ссылкой на исследование портала Turk.Estate написала, что спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции в 2022 году вырос на 90% относительно показателя 2021 года.