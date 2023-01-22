WSJ: крупнейшие криптобанки США заняли у федеральных банков свыше $13 млрд в конце 2022 года

Два крупнейших в США криптовалютных банка заняли более $13 млрд в четвертом квартале 2022 года ради восполнения потерь от ухода клиентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital и Signature Bank, вынуждены были занять более $13 млрд в четвертом квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка, отметили в публикации.

По данным издания, Signature ранее был банком ипотечного кредитования, но затем решил войти в рынок криптовалют. В четвертом квартале прошлого года он занял около $10 млрд. Это было необходимо сделать из-за сокращения объемов депозитов с $103 млрд до $89 млрд. В частности, основной причиной падения послужило банкротство крупней критповалютной компании FTX Group в ноябре 2022 года.

В статье добавили, что Silvergate является партнером криптобиржи Binance US. По итогам четвертого квартала объем депозитов упал до $7,3 млрд, по сравнению с $12 млрд в третьем квартале.

17 января агентство Bloomberg сообщило, что повышение курса биткоина привело к тому, что ценные бумаги крупнейших компаний-добытчиков криптовалюты также стали дорожать. Индекс MVIS Global Digital Assets Mining Index, включающий данные о 20 крупнейших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, Bitfarms и Iris Energy, вырос на 64% с начала января 2023 года.