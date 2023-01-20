«Ъ»: российские разработчики операционных систем кратно увеличили доходы по итогам 2022 года

Выручка ряда российских компаний, занимающихся разработкой операционных систем, кратно выросла по итогам прошедшего года. Основной причиной подобной динамики стал повышенный спрос на данную продукцию со стороны корпоративных потребителей на внутреннем рынке, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса IT-фирм.

«В группе «Русбитех-Астра» (выпускают ОС Astra Linux) рассказали, что ее выручка по итогам 2022 года выросла с 2,4 млрд до 6,5 млрд рублей <....> О росте выручки говорят и в «Базальт СПО» (ОС «Альт»). Ее доходы по итогам прошлого года «увеличились более чем в два раза», а к концу 2023 года ожидается рост еще на 30%. О многократном росте спроса также сообщили в компании «Ред Софт» (выпускают «Ред ОС»)», — говорится в материале.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, рост выручки российских разработчиков операционных систем в 2022 году был связан с необходимостью крупных заказчиков соблюдать требования правительства по импортозамещению программного обеспечения. Эти требования существенно ужесточились на фоне ввода западными странами антироссийских санкций.

19 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что российским разработчикам программного обеспечения (ПО) предложили выделить по 20 млн рублей на создание обучающих курсов для сотрудников своих клиентов. С подобной инициативой выступили представители Университета «Иннополис».