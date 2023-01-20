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Во Франции заблокировали счета RT France

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Счета RT France, телеканала RT, осуществляющего вещание на французском языке, оказались заблокированы по требованию Минфина страны. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

По информации французской газеты Le Monde, блокировку осуществили по требованию Главного управления казначейства при министерстве финансов страны в связи с принятым в декабре девятым пакетом антироссийских ограничений.

Как отметила руководитель RT France Ксения Федорова, канал не значится в списке «запрещенных» и может работать во Франции, но такое решение почти полностью парализует его деятельность.

«Сам факт нашего существования не давал покоя властям», — подчеркнула она.

В марте канадские власти запретили вещание на территории страны телеканалов RT и RT France из-за событий на Украине.

Позднее издание EUobserver сравнило блокировку Евросоюзом некоторых российских СМИ с романом Оруэлла «1984».

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