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«Газпром»: уровень поставок газа из РФ в Европу опустился ниже уровня начала января на 40%

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Reuters

В «Газпроме» заявили, что уровень поставок газа из России в Европу опустился ниже уровня начала января на 40%. Об этом сообщается на сайте компании.

Подтвержденный Украиной объем поставок составил 24,4 млн кубов, отмечается в сообщении.

Ранее в «Газпроме» заявили, что подтвержденный Украиной объем поставок российского газа в Европу 19 января снизился на 23%, сообщил журналистам представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, объем поставок составил 25,1 млн кубометров.

18 января объем поставок составил 32,6 млн кубометров.

В пресс-службе «Газпрома» рассказали о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. 17 января он был уменьшен почти на 8% — на 7,9%.

Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров. 5 января было поставлено 3,76 млн кубов газа, днем позже – 35,5 млн.

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