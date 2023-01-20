Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственная дума РФ на пленарном заседании отклонила инициативы, предполагающие индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.

19 января была отклонена инициатива ЛДПР, внесенная в 2021 году. Предлагался возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, палата отклонила проект члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой. Она предлагала индексировать пенсии по старости работающим пенсионерам за период 2016–2022 годов. Отмечается, что индексация для этой категории пенсионеров не проводилась. Был отклонен и аналогичный законопроект, внесенный КПРФ.

Правительство сослалось на дополнительные расходы за счет средств бюджета, при этом в законопроектах не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 руб., что на 6,3% выше показателя предыдущего года.