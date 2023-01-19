Минфин США объявил о начале принятия чрезвычайных мер для избежания дефолта

Власти США начали задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга в $31,4 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо главы Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен, адресованное представителям конгресса США.

«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня (19 января — «Газета.Ru»)», — говорится в документе.

При этом ведомство ранее предупреждало, что США 19 января превысят установленный законом потолок госдолга, установленный на уровне $31,4 трлн. Повышение планки на $2,5 трлн было одобрено конгрессом США в середине декабря 2021 года, уточняется в заметке.

13 января министр финансов США Джанет Йеллен призвала представителей конгресса повысить потолок госдолга во избежание дефолта. Как утверждала она, когда госдолг достигнет отметки в $31,381 трлн, ведомство прибегнет к «некоторым экстраординарным мерам», в том числе придется приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды во избежание немедленного дефолта.