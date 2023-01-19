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На Украине сообщили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» заявила, что на территории страны по-прежнему наблюдается нехватка мощности в энергетической системе государства, передает Общественная служба новостей.

Отмечается, что состояние энергетической системы стране все еще находится в таком состоянии, невзирая на уменьшение потребления электричества на фоне теплой погоды.

«Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду из-за теплой погоды. Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно во время вечернего пика, когда генерация может покрыть только три четверти потребления», — сказано в публикации.

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