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Депутат Новиков заявил о необходимости выйти из ВТО

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Первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам депутат КПРФ Дмитрий Новиков заявил, о необходимости выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, что пора, сделав выводы, действовать — мы до сих пор остаемся в рамках ВТО. Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определенных европейских структур. По ВТО (инициативы о выходе. — «Газета.Ru») почему не принимаем?» — заявил депутат.

Также Новиков отметил, что необходимо консолидировать позиции по вопросам «противостояния с Западом».

17 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.

В июне 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока власти не обсуждают выход России из ВТО. В августе замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев сообщил, что выход России из Всемирной торговой организации может сильно ограничить работу страны на новых рынках.

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