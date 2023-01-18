Россия не видит препятствий для реализации газопровода «Пакистанский поток»

Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток», об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете The Nation. Предстатель РФ добавил, что Москва работает над соответствующей дорожной картой с Исламабадом.

«Газопровод Север — Юг, переименованный в «Пакистанский поток», имеет важное значение как для России, так и для Пакистана, отметил Шульгинов.

В России этому вопросу большое внимание, тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, отметил министр. По его словам, это означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.

«И сейчас мы обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного — из Ирана или по ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия)», — пояснил Шульгинов.

Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту в ближайшее время. По мнению министра, нет «никаких препятствий» для реализации проекта.

Ранее сообщалось, что у Пакистана не получилось договориться с Россией о скидке на нефть в 30-40%.