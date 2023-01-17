Reuters сообщил о снижении «Газпромом» поставок газа в Европу на 22% с начала года

«Газпром» уменьшил поставки газа в Европу более чем на 20% — на 22% — в период с 1 по 15 января 2023 года по сравнению с показателями декабря прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters. Агентство провело собственные расчеты на основе статистики российской газовой корпорации.

Расчеты агентства строились на основе поставок через газотранспортную систему Украины и предназначенную для потребителей на юге Евросоюза одной из веток «Турецкого потока». Как пишет Reuters, с 1 по 15 января в Европу поступало 63,7 млн кубометров российского газа ежедневно. В декабре данный показатель достигал отметки в 91,9 млн кубометров.

Источник, знакомый со статистикой «Газпрома», подтвердил, что расчеты агентства верны. В корпорации не ответили на запрос Reuters.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», «Газпром» 17 января сократил объем транзита российского газа через Украину на 7,9%. Корпорация уже снижала объемы транзита через Украину в начале 2023 года – например, 4 января на 10% до 37,8 млн кубометров.

Поставки российского газа в Европу сейчас идут через газоизимерительную станцию «Суджа», украинская транзитная ветка – фактически единственный маршрут, по которому топливо из России направляются в Евросоюз.