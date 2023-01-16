Вице-премьер Новак сообщил о росте энергопотребления в России на 1,5% в 2022 году

Энергопотребление в России выросло на 1,5% в 2022 году по сравнению с годом ранее. А ее производство за тот же период увеличилось на 0,7%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, передает «Финмаркет».

Как уточнил Новак, в 2022 году увеличилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. Рост составил 38%. При этом наибольший прирост потребления энергии был зафиксирован в добыче нефти, ее перекачке, алюминиевой промышленности и перевозке железной дорогой.

В 2021 году энергопотребление в России выросло на 5,4% до до 1,107 трлн кВт.ч по сравнению с годом ранее. А производство достигло 1,131 трлн кВт.ч, что на 6,3% больше показателей 2020 года.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», потребление лома черных металлов в России по итогам 2022 года снизилось на 25% до 19,9 тонн из-за снижения выплавки стали и переориентирования производителей на чугун. Сбор упал на 32%, до 20,4 млн т. Экспорт заготовленного лома за пределы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) обрушился в 8,4 раза, до 384 000 тонн. В компании «Руслом.ком» указали, что потребление лома упало из-за уменьшения выплавки стали в России и снижения доли лома при производстве металла.