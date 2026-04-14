Беспилотники «Герань» атаковали порт Измаила в Одесской области

Беспилотные летательные аппараты «Герань» совершили ночную атаку на порт Измаила в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По данным местных властей, которые приводятся в публикации, в порту было повреждено судно, стоявшее под флагом Панамы, а также уничтожено несколько зданий и повреждено портовое оборудование.

9 апреля в украинских социальных сетях появилось видео удара БПЛА «Герань» по судну с оружием для ВСУ в порту Измаила. Видео опубликовал местный Telegram-канал «Думская». На кадрах видно, как один из беспилотников пикирует на стоящий у причала сухогруз, после чего происходит взрыв и пожар. Отмечается, что украинские военные пытались предотвратить удар «Геранью» по судну, используя автоматы и пулеметы.

Как пишет «Российская газета», всего в порту в момент атаки находилось два сухогруза, которые доставили из Европы военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них привез в порт броневики и самоходные гаубицы. Он как раз стоял на разгрузке, когда произошел взрыв.

