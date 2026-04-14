Названо число населенных пунктов, взятых войсками РФ в 2026 году

Российские войска с начала текущего года взяли под контроль 74 населенных пункта. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

По его информации, больше всего территорий были взяты в ДНР — 23 населенных пункта. Далее идут Запорожская область — 22, Харьковская область — 15, Сумская область - 13.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над одним населенным пунктом в Днепропетровской области.

12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной станут сложными и скрупулезными после того, как российские военнослужащие подойдут к административным границам Донбасса.

Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, полное освобождение ДНР может произойти к концу 2026 года при условии сохранения темпов наступления ВС России. По его словам, российской армии предстоит преодолеть серьезный укрепрайон – Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее в Минобороны заявили о 6 558 нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
