В Краснодаре юноша лишился 16 млн рублей после звонка из «военкомата»

Молодой человек из Краснодара стал жертвой мошенников, обеспечив им доступ к сбережениям семьи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, аферисты представились 18-летнему юноше сотрудниками военкомата. Чтобы записаться на обязательный медосмотр, он продиктовал свои данные.

Позже его якобы взломали на «Госуслугах», а лжесотрудники портала подтвердили эту информацию. Неизвестные якобы оформили доверенность и теперь могли совершать финансовые операции от его имени.

Угрожая уголовным делом, мошенники вынудили школьника рассказать о ценностях дома. Спустя некоторое время к нему приехал «специалист», заставил подростка выйти и вынес из дома ценности на 16,2 миллиона рублей.

«После ухода незнакомца молодой человек обнаружил факт вскрытия родительского сейфа и пропажу из него всего содержимого», – сообщается в публикации.

Узнав о произошедшем, мать молодого человека обратилась в полицию.

Ранее российская студентка по указке аферистов купила болгарку и вскрыла чужой сейф.

 
