В Госдуме заявили, что Зеленский потерял контроль над ВСУ

Депутат Белик: нарушения ВСУ перемирия показали, что Зеленский им не указ
Нарушение украинскими военными пасхального перемирия говорит о том, что президент Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, официальный Киев «не способен контролировать ВСУ». Заявления о перемирии не имеют веса для украинской армии, которая живет по своим правилам, указал депутат. Зеленский ВСУ не указ, подчеркнул Белик.

Депутат отметил, что сегодня на Украине два центра силы – политический и военный, которые находятся в состоянии раздрая. Нарушения перемирий уже стали «визитной карточкой» ВСУ, а значит Зеленский не способен контролировать вооруженные силы, считает парламентарий.

«А значит это не армия, а банда, у которой есть свой вожак. Он может слушать официальный Киев, может не слушать и поступать как ему вздумается. Когда один вождь в Киеве, а другой - в генеральном штабе, то это не страна, а какая-то феодальная вотчина», — сказал Белик.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в МИД РФ сделали вывод об Украине по итогам пасхального перемирия.

 
