Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Жена пропавшего в Кузбассе Героя России ждет ребенка

РИА Новости: жена пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова беременна
Алексей Майшев/РИА Новости

Жена пропавшего в Кузбассе Героя России, участника СВО Алексея Асылханова ждет ребенка. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Восемнадцать недель ровно сегодня (срок беременности. — «Газета.Ru»)», — сказала женщина, отвечая на вопрос журналистов, планировали ли они с супругом детей.

Асылханова отметила, что «по беременности» чувствует себя нормально.

Герой России ушел из дома в городе Юрге в Кемеровской области 3 апреля и не вернулся. На вид ему 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге.

Жена Асылханова рассказала, что в день исчезновения примерно в 16:00 супруг начал собираться на работу. Однако до работы он так и не дошел — там сказали, что в этот день Асылханов не появлялся. Жена участника СВО рассказала, что обзвонила всех друзей и знакомых, но безрезультатно: никто не видел Алексея. Перед исчезновением Асылханов сел в неизвестный автомобиль. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам Валерии, в адрес ее мужа не поступали угрозы перед его исчезновением. Женщина рассказала, что Алексей всегда был позитивным и не конфликтовал с кем-либо. 5 апреля супруги планировали отметить годовщину свадьбы.

Ранее жена Асылханова заявила, что не верит в версию с амнезией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
