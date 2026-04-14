Жена пропавшего в Кузбассе Героя России ждет ребенка

Жена пропавшего в Кузбассе Героя России, участника СВО Алексея Асылханова ждет ребенка. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Восемнадцать недель ровно сегодня (срок беременности. — «Газета.Ru»)», — сказала женщина, отвечая на вопрос журналистов, планировали ли они с супругом детей.

Асылханова отметила, что «по беременности» чувствует себя нормально.

Герой России ушел из дома в городе Юрге в Кемеровской области 3 апреля и не вернулся. На вид ему 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге.

Жена Асылханова рассказала, что в день исчезновения примерно в 16:00 супруг начал собираться на работу. Однако до работы он так и не дошел — там сказали, что в этот день Асылханов не появлялся. Жена участника СВО рассказала, что обзвонила всех друзей и знакомых, но безрезультатно: никто не видел Алексея. Перед исчезновением Асылханов сел в неизвестный автомобиль. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам Валерии, в адрес ее мужа не поступали угрозы перед его исчезновением. Женщина рассказала, что Алексей всегда был позитивным и не конфликтовал с кем-либо. 5 апреля супруги планировали отметить годовщину свадьбы.

Ранее жена Асылханова заявила, что не верит в версию с амнезией.