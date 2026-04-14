Ученый предупредил россиян о редком астрономическом явлении

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал РИА Новости, что в мае 2026 года на небе на Россией можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — два полнолуния.

По словам Алексеева, полнолуния произойдут 1 и 31 мая. Ученый добавил, что наличие двух полнолуний в одном месяце может стать хорошей возможностью для изучения лунного календаря.

Алексеев уточнил, что число лунных месяцев не совпадает с количеством дней в году, что приводит к смещению дат праздников. В качестве примера астроном привел Пасху, которая празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

В марте завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев прогнозировал, что россияне смогут увидеть в небе необычное явление – полнолуние, которое называют «розовая» Луна.

