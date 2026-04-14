Концертный директор Пугачевой назвала неправдой сообщения о ее возвращении

alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с изданием «Фонтанка» опровергла, что певица планирует приехать в Россию на свой день рождения.

Чупракова назвала неправдой слух о возвращении артистки на родину.

13 декабря продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева 15 апреля приедет в Россию. Он утверждал, что посещение певицей России связано не только с приходящимся на 15 апреля днем ее рождения, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». По словам продюсера, «это информация из первых уст».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Барецкий сообщил, что готов купить квартиру Пугачевой за полмиллиарда для Долиной.

 
