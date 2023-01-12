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AP: на севере Швеции обнаружили крупнейшие в регионе залежи редкоземельных металлов

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Global Look Press

Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, необходимых для производства новейших технологий, сообщает Associated Press.

В публикации говорится, что обнаруженные залежи редкоземельных металлов являются самыми большими из известных в этой части света.

«Они могут стать важным элементом при производстве ключевого сырья, абсолютно необходимого для «зеленого перехода». Электромобилей не может быть без шахт», — заявил исполнительный директор компании Ян Мострем.

На фоне этой находки, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что «с рудников начнется электрификация ЕС, его самообеспечение ресурсами, независимость от России и Китая».

Издание уточняет, что, даже в случае быстрой выдачи властями лицензии на разработку месторождений, добыча этих ресурсов может начаться лишь спустя несколько лет.

Редкоземельные металлы используют в создании новых технологий, включая производство компьютерных дисплеев, высокотехнологичного оружия, электромобилей и ветряных турбин.

Ранее Университет штата Огайо сообщил, что извлечение редкоземельных металлов из дренажа угольных шахт может помочь снизить нагрузку на природу и принести прибыль.

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