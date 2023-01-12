В Госдуме предупредили о риске ипотечного пузыря в России

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил в беседе с «Лентой.ру», что в стране существует угроза ипотечного пузыря.

К предпосылкам ипотечного пузыря парламентарий отнес уход с рынка иностранных компаний, из-за чего некоторые люди потеряли работу. Кроме того, отсрочка по выплатам ипотеки, которая предоставлялась в пандемию, закончилась. Также Арефьев отметил, что в настоящее время ипотечные платежи большие.

«Пузырь нарастал, и кризис неплатежей должен был наступить, очевидно. Пузырь начинает лопаться, и выходить из этой проблемы будет непросто», — сказал он.

Ипотечный пузырь грозит разорением строительных компаний и ростом числа недостроев, полагает депутат. По его мнению, без привлечения госинвестиций проблему не исправить.

Ранее глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет также отметила, что на российском рынке ипотеки появились видимые признаки пузыря.