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Вице-премьер Новак заявил о заключении контрактов на экспорт нефти РФ на февраль

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что контракты на экспорт российской нефти на февраль заключены. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что правительство находится в контакте с компаниями и они не сообщали о проблемах в связи с санкциями.

«С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы», — сказал Новак и указал на то, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах полоток цен.

По его словам, правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе, а также при заключении контрактов на февраль «жестко не учитывать» предельные цены, так как это может быть риском в будущем.

В конце декабря первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявлял, что адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше 2–3 месяцев.

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