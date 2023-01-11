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Стоимость туров в Египет выросла более чем на 20% за месяц

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Maya Alleruzzo/AP

Средняя стоимость туров в Египет выросла более чем на 20% на фоне прекращения некоторыми авиаперевозчиками полетов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Travelata.ru.

Средний чек при бронировании тура в Египет на вторую половину января составил 93,4 тыс. рублей, что на 20,7% больше по сравнению с первой половиной декабря. При этом до новогодних праздников стоимость путевок была куда ниже из-за большего числа рейсов и распродаж.

Аналитики Travelata.ru посчитали, что Египет является одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. На эту страну приходится 18% бронирований в зимнем сезоне. Однако чартерное сообщение с Египтом было осложнено в декабре 2022 года на фоне многочисленных санкций и осложнения геополитической обстановки. При этом представители туроператоров указали на то, что произошло частичное переориентирование на покупку мест на регулярных рейсах авиакомпаний, которые еще летают в Египет.

При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас наблюдается традиционный сезонный спад спроса, а активность на рынке будет расти в феврале. Кроме того, всего за первые девять дней января было продано на 20% больше путевок, чем в тот же период 2022 года.

В конце декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туроператоры предлагают россиянам различные варианты рождественских туров в теплые страны – от бюджетных в Турцию, ОАЭ и Египет до «приемлемых» по цене в Таиланд, Венесуэлу и на Шри-Ланку. По данным АТОР, одним из самых недорогих оказались туры в Турцию, стоимость которых составляет от 45,6 тысячи рублей на двоих на 10 ночей с отелем 3*.

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