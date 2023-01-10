Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики Goldman Sachs больше не ожидают рецессии в Европе по итогам 2023 года

close
100%
Virginia Mayo/AP

По итогам 2023 года размер валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны вырастет на 0,6%. До этого аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предрекали региону снижение темпов роста экономики на 0,1%, сообщает агентство Bloomberg.

«В настоящее время ожидается, что валовой внутренний продукт еврозоны увеличится на 0,6% в этом году по сравнению с более ранним прогнозом сокращения на 0,1%», — говорится в материале.

Основными причинами пересмотра экономических показателей региона стала растущая устойчивость внутренней экономики к внешним угрозам, падение биржевых цен на природный газ, а также отказ властей Китая от проводимой ранее так называемой политики «нулевой терпимости» к распространению коронавируса. При этом экономисты Goldman Sachs считают, что рост экономики еврозоны в начале 2023 года будет относительно небольшим.

«Рост (экономики еврозоны — «Газета.Ru») все еще будет слабым в течение зимы из-за энергетического кризиса, по мнению экономистов во главе с Яри Стеном, в первом квартале 2023 года, скорее всего, рост составит 0,1%», — заключается в статье.

28 декабря газета Financial Times сообщила, что Евросоюз (ЕС) находится под угрозой резкого роста инфляции в 2023 году на фоне стремительного роста цен в Эстонии, Латвии и Литве в 2022-м. Прошлым летом инфляция в прибалтийском регионе составила более 20% и до сих пор держится на уровне выше 21%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть