Аналитики Goldman Sachs больше не ожидают рецессии в Европе по итогам 2023 года

По итогам 2023 года размер валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны вырастет на 0,6%. До этого аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предрекали региону снижение темпов роста экономики на 0,1%, сообщает агентство Bloomberg.

«В настоящее время ожидается, что валовой внутренний продукт еврозоны увеличится на 0,6% в этом году по сравнению с более ранним прогнозом сокращения на 0,1%», — говорится в материале.

Основными причинами пересмотра экономических показателей региона стала растущая устойчивость внутренней экономики к внешним угрозам, падение биржевых цен на природный газ, а также отказ властей Китая от проводимой ранее так называемой политики «нулевой терпимости» к распространению коронавируса. При этом экономисты Goldman Sachs считают, что рост экономики еврозоны в начале 2023 года будет относительно небольшим.

«Рост (экономики еврозоны — «Газета.Ru») все еще будет слабым в течение зимы из-за энергетического кризиса, по мнению экономистов во главе с Яри Стеном, в первом квартале 2023 года, скорее всего, рост составит 0,1%», — заключается в статье.

28 декабря газета Financial Times сообщила, что Евросоюз (ЕС) находится под угрозой резкого роста инфляции в 2023 году на фоне стремительного роста цен в Эстонии, Латвии и Литве в 2022-м. Прошлым летом инфляция в прибалтийском регионе составила более 20% и до сих пор держится на уровне выше 21%.