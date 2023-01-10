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Добыча газа в России достигла шестилетнего минимума

«Ъ»: добыча природного газа в РФ упала почти на 12% и достигла шестилетнего минимума

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Евгений Биятов/РИА Новости

Добыча природного газа в России по результатам минувшего года упала до минимума за шесть лет — на 11,8%, до 672,57 млрд кубометров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, еще ниже показатель добычи опускался в 2016 году, до 640,2 млрд кубометров.

Согласно прогнозам собеседников газеты, в текущем году добыча природного газа «Газпромом» может понизится еще больше — на 30-40 млрд кубометров, даже учитывая рост поставок в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

В статье подчеркивается, что несмотря на общее снижение добычи, у крупнейшего производителя сжиженного природного газа (СПГ) компании «Новатэк» данный показатель вырос на 1,7% в сравнении с 2021 годом — до 83,6 млрд кубометров.

28 декабря агентство Bloomberg сообщило, что экспорт компании «Газпром» на его ключевые зарубежные рынки в 2022 году сократился почти вдвое, достигнув самого низкого уровня с начала столетия.

Позднее замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев спрогнозировал поставки российского газа в 2023 году. По его оценке, в этом году Европа продолжит сокращение закупок российского газа, в то время как Россия переориентируется на поставки в Пакистан и Индию.

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