Bloomberg: власти Эстонии готовят к концу января план конфискации активов России

Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста активов России, так как прибалтийская страна хочет начать передачу Украине средств, замороженных из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эстония планирует представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка России, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, отмечает агентство.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, речь идет о €17 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Германия может передать замороженные активы России Украине, если союзники сделают так же. Источники агентства также рассказали, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступает за восстановление Украины за счет российских средств.

В конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины. Она подчеркнула, что Россия должна «финансово заплатить» за «ущерб, нанесенный Украине», — фон дер Ляйен оценила его в €600 млрд.