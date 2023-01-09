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Поток туристов в Таиланд может упасть минимум на 20% из-за ужесточения антиковидных мер

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Depositphotos

Ужесточение антиковидных мер в Таиланде может привести к сокращению потока туристов в эту страну как минимум на 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

По словам собеседника издания на туристическом рынке, новые санитарные ограничения для прибывающих в Таиланд могут сократить спрос организованных туристов на направление на 20%. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что такие ограничения могут привести к перераспределению части будущего турпотока на иные направления — Индию, Шри-Ланку и Мальдивы.

Эксперты рынка отметили, что пока российские туристы почти никак не отреагировали на изменения. Речь идет о том, что перераспределений на другие направления или аннуляций туров не наблюдается. Кроме того, реакция туристов может начаться после 9 января, когда ограничения будут введены.

Представители турагентств указали, что если турист захочет оформить возврат тура, то он будет состоять из двух частей: авиабилета и отеля. При этом с возвращением средств за отели могут быть проблемы, так как в период пандемии коронавируса отели Таиланда не возвращали деньги за бронь.

7 января РИА Новости со ссылкой на туроператора «Интурист» сообщили, что некоторые туроператоры в России получили сообщения от принимающих таиландских компаний об ужесточении коронавирусных ограничений с 9 января, официального приказа об ограничениях пока нет.

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